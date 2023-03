Releasedatum + nieuwe trailer The Last Worker

Kies tussen kapitalisme en activisme in dit verhalende avontuur!

The Last Worker heeft eindelijk een releasedatum gekregen. De game werd twee jaar geleden al aangekondigd en zou afgelopen jaar naar de Switch komen. Die datum kon het helaas niet halen en de game werd stilletjes nog een jaar uitgesteld. Vandaag hebben uitgever Wired Productions en uitgevers Wolf & Wood en Oiffy dan toch eindelijk de releasedatum vrijgegeven. De game verschijnt op 30 maart op de Nintendo Switch. Om dit te vieren is er ook een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

The Last Worker is een verhalend avontuur over een eenzame werknemer die het moet opnemen tegen een wereld die langzaam maar zeker geautomatiseerd wordt. Jij speelt Kurt, een man die zijn leven heeft gewijd aan de werelds grootste retailer. Hij werkt hier al jaren en heeft alleen zijn co-bot Skew (gevoiced door Jason Isaacs) om hem gezelschap te houden. Wanneer een groep activisten onder de naam S.P.E.A.R. hem echter vraagt om hem te helpen de organisatie van binnenuit te ontmantelen moet Kurt kiezen tussen kapitalisme en activisme. Wij mochten afgelopen Gamescom deze game al eens proberen. Benieuwd wat we hiervan vonden? Hier kun je onze hands-on lezen.