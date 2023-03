Release date voor Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas Set 4 bekend!

En die datum is al om de hoek!

Vers van de pers hebben we een nieuwe trailer gekregen van Nintendo Nederland. In de bijna twee minuten aan beelden en informatie zien we de nieuwe en bekende banen in actie. Belangrijker nog voor iedereen die stond te trappelen weten we nu de release datum: 9 maart al!

Tussen de nieuwe en vernieuwde circuits ook mooi Nederlandse trots. Hieronder even alles op een rijtje:

Singapore – Skyline van Mario Kart Tour (Mobile)

van Mario Kart Tour (Mobile) Bankok – Break van Mario Kart Tour

van Mario Kart Tour DK’s Skipark van Mario Kart Wii

van Mario Kart Wii Afslag Amsterdam van Mario Kart Tour

van Mario Kart Tour Rivieroever van Mario Kart Super Circuit (GBA)

van Mario Kart Super Circuit (GBA) Mario’s Circuit van Mario Kart DS

van Mario Kart DS Waluigi’s Stadion van Mario Kart Double Dash!! (GC)

van Mario Kart Double Dash!! (GC) Yoshi’s Eiland compleet nieuw voor deze DLC

Daarnaast zoals we al wisten van een Nintendo Direct vorige maand krijgen we ook Birdo in de game, beschikbaar in verschillende kleuren. Welke baan ben jij erg blij mee of kijk je naar uit? Zit jouw favoriet er al tussen of is het afwachten op Set 5 en 6?