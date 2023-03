Melon Journey: Bittersweet Memories vertraagd

En hoe we daar op moeten wachten? Met heerlijke lo-fi beats natuurlijk!

Voor iedereen die zat te wachten op XSEED’s Melon Journey: Bittersweer Memories hebben we slecht nieuws. De game is namelijk vertraagd. Origineel zou deze retro-geïnspireerde game begin volgende week verschijnen, namelijk 7 maart. XSEED heeft echter aangegeven deze datum niet te halen. De reden is onbekend, maar de game staat inmiddels gepland voor 6 april. Om de klap wat te verzachten heeft XSEED wel een video online gezet, al is deze wat anders dan je standaard trailer. In plaats daarvan kun je nu naar een lo-fi compilatie luisteren van 12 muzieknummers uit de game, welke in totaal zo’n 3 uur duren. Perfect om met je kopje chocolademelk te wachten op deze vreemde game. De muziek kun je hieronder beluisteren.

Melon Journey: Bittersweet Memories is een ietwat vreemde mystery game, waarin jij het verhaal volgt van Honeydew. Wanneer Cantaloupe verdwijnt duikt Honeydew onder haar werk in de meloen fabriek uit om haar te gaan zoeken in Hogtown, waar meloenen zijn verboden en corruptie de stad in zijn greep houd. Wanneer Honeydew haar zoektocht begint beland ze al snel in vele verbonden mysteries. Is de Cavity Crew namelijk wel zo’n grote dreiging voor de stad? Zit Kitten King achter al deze mysteries? Honeydew zal alles op alles moeten zetten om deze groene pixel wereld tot op het bot uit te kammen. Wie wist dat een enkele meloen voor zoveel problemen kon zorgen?