Maak kans op twee weekendkaarten voor Heroes Made in Asia!

Ga jij samen met een vriend of vriendin naar Heroes Made in Asia?

In de lente is het weer tijd voor een nieuwe editie van Heroes Made in Asia. De evenementenhal in Gorinchem staat in het weekend van 6 en 7 mei volledig in het teken van Aziatische popcultuur. Denk bijvoorbeeld aan anime, cosplay of eet je buik rond met Aziatisch streetfood. Natuurlijk kun je ook weer volop gamen. Zo is er onder andere ook deze keer weer een ‘Super Smash Bros. Ultimate’ 1vs1 toernooi, waar de kandidaten strijden om de hoofdprijs van €300,-.

Lijkt jou het geweldig om aanwezig te zijn op Heroes Made in Asia? Wij mogen een setje van twee weekendkaarten verloten. Meedoen is bovendien simpel! Laat hieronder weten waarom jij graag naar Heroes Made in Asia zou willen gaan. Meedoen kan tot en met 8 maart aanstaande. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gamakkelijk én gratis aan!

Benieuwd naar meer informatie? Check dan de website van Heroes Made in Asia!

