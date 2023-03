Kirby’s Return to Dream Land Deluxe krijgt overzichtstrailer

Tijd voor een nieuwe trailer waarin onze favoriete roze kauwgombal schittert.

Sinds afgelopen vrijdag kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met Kirby’s Return to Dream Land Deluxe en Nintendo heeft een uitgebreide overzichtstrailer online gezet. Zo zien we in onderstaande trailer onder andere veel gameplaybeelden voorbij komen, staat ook het verhaal centraal en worden de nieuwigheden van de Deluxe-versie in de schijnwerpers gezet.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe is een remake van het origineel, de Wii-titel Kirby’s Return to Dream Land welke ruim twaalf jaar terug verscheen. Naast een nieuw stuk verhaal in de vorm van de Magolor-epiloog, biedt de game onder andere vernieuwde graphics en nieuwe minigames. Wij hebben de game inmiddels uitgebreid getest en in onze review lees je ons oordeel. Ben jij al aan de slag gegaan met de game? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!