Kies je favoriete outfit in Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse

Met kattenoren op spokenjacht.

In Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse ga je in stijl op spokenjacht. Het spel heeft net als voorgaande delen een hoop extra kostuums om te gebruiken. Koei Tecmo toont via een nieuwe trailer welke je allemaal als bonus kan ontvangen. De video is hieronder te bekijken.

Bij de Digital Deluxe Edition krijg je onder andere een blauwe pyjama en een haarband met kattenoren. Ook als je de game vooruit bestelt, krijg je de speciale Fox Mask en Spirit Stone Flashlight hat. Daarnaast zullen er nog meer kostuums in de game verstopt zitten die je tijdens het spelen kan unlocken. Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse in vanaf 9 maart te koop voor de Nintendo Switch.

Het spel speelt zich af op het eiland Rougetsu en draait om Ruka Minazuki. Ruka en een groep meisjes zijn om onbekende redenen op het eiland gevangen gehouden. Jaren na hun redding, nog steeds lijdend aan geheugenverlies, keren Ruka en twee andere overlevende terug naar het eiland om de waarheid te achterhalen.



Eerder verscheen er al een andere trailer van Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse die we deelden. Deze kan je hier vinden.