Dream Park Story is nu te spelen op de Nintendo Switch

Bouw jouw eigen pretpark met verschillende attracties!

Switch-bezitters kunnen weer aan de slag met een nieuw Kairosoft-spel, genaamd Dream Park Story. Het simulatiespel waarin je jouw eigen pretpark kunt bouwen is namelijk vanaf nu te spelen op Nintendo’s hybride console. Zoals vele games van de uitgever gaat ook deze titel voor een bedrag van €13,00 over de digitale toonbank, al krijg je tot 13 maart 10% korting op jouw aankoop. Om Dream Park Story te downloaden heb je volgens de Nintendo eShop maar een kleine 88 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Dream Park Story krijg jij de taak om een pretpark te bouwen met daarin verschillende attracties en mascottes. Uiteraard mogen ook activiteiten voor jouw gasten niet ontbreken. Of je nou theekopjes of trampolines in je pretpark wil plaatsen, dat is helemaal aan jou. Let er alleen wel op dat jouw gasten het naar hun zin hebben! Als je uiteindelijk voldoende geld bij elkaar hebt gespaard is het zelfs mogelijk om het terrein van het pretpark uit te breiden. Gaat het jou lukken om een geweldig pretpark te bouwen waar iedereen het naar z’n zin heeft?

Ben je benieuwd geworden naar Dream Park Story? Bekijk dan onderstaande trailer!