Mugen Souls komt 27 april naar de Switch

Ga vanaf eind april aan de slag met deze klassieke JRPG!

Eerder werd al bekend dat Mugen Souls ook naar de Nintendo Switch zou komen, vandaag heeft uitgever Eastasiasoft meer duidelijkheid gegeven over de releasedatum. Mugen Souls zal namelijk vanaf 27 april verkrijgbaar zijn voor Nintendo’s hybride console. Deze klassieke JRPG zal vanaf dan digitaal verkrijgbaar zijn in onder andere Europa. Fans van fysieke exemplaren kunnen de game tegen die tijd pre-orderen op de website van Play-Asia.

Mugen Souls verscheen voor het eerst op de PS3 en maakt nu ook de overstap naar de Nintendo Switch. De game is een JRPG waarbij spelers om de beurt aan zet zijn aan de hand van turn-based gevechten. In het spel speel je een godin die controle probeert te krijgen over zeven totaal verschillende werelden. Op elk van deze werelden krijg je een ander gedaante met andere bijbehorende krachten. De game kent een anime-achtige stijl en hoe dat eruit ziet kun je bekijken in onderstaande trailer welke is vrijgegeven.

Lijkt Mugen Souls jou een interessante titel? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!