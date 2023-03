Actie Sci-Fi JRPG CRYMACHINA aangekondigd voor de Switch

Filosofische diepgang met stijlvolle actie

Van ontwikkelaar FuRyu en in het westen uitgegeven door NIS America komt nu een nieuwe RPG. In een trailer, die je hieronder kunt bekijken, zien we een game met prachtige sci-fi visuals, snelle actie en een verhaal dat met overgave wordt geleverd. Wel alles in het Japans op dit moment, maar je kunt aan de voice actors, muziek en beelden wel goed zien dat het een ervaring beloofd te worden.

Waar gaat het verhaal dan over? In een wereld waarin de mensheid al duizenden jaren is uitgestorven, zijn er synthetische wezens genaamd Dei ex Machina opgedragen om de mensheid weer terug te brengen. Drie zogeheten E.V.E. hebben de zielen van overleden mensen in hun lichaam geplant gekregen en gaan op zoek naar hoe ze mens kunnen worden en wat het betekent om mens te zijn.

Een filosofische aanpak dus. Iets dat we kennen uit andere sci-fi reeksen waarin wat het betekent om mens te zijn wordt uitgediept. Maar geen zorgen, het spel belooft ook snelle actie met een ruime keuze aan wapens en aanpassingen daarin.

Lijkt dit spel iets voor jou? Zal de mooie stijl ook in de gameplay terugkomen? Maakt de trailer je enthousiast of is het toch nog even afwachten tot we meer weten? CRYMACHINA staat gepland voor in de herfst van dit jaar. Als er meer informatie komt omtrent de game laten we dit weten. Dit lijkt een spel te zijn om in de gaten te houden!