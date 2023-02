Strayed Lights komt in april uit

Met een verhelderende gameplay trailer!

Strayed Lights komt naar de Switch toe weten we sinds eind januari dit jaar. De studio achter de game, Embers toont met veel trots hun eerste game en heeft een gameplay trailer om het vloeiende combat systeem te laten zien. Daarnaast geeft de trailer nu ook een release datum aan: 25 april 2023.

Strayed Lights is een game die draait om zijn atmosfeer en het vloeiende gevechtssysteem. Jij bent een klein groeiend licht dat op zoek is naar transcendentie. Je verkent hiervoor een mysterieus land vol vreemde ruïnes en gloeiende bomen, waar entiteiten van flikkerend licht en vreemde schaduwen de dienst uit maken.

In de nieuwe gameplay trailer hieronder krijg je het simpele, doch diepgaande systeem te zien waar de game gebruik van maakt. Vijanden wisselen tijdens aanvallen van kleur en jij moet deze kleur ook aannemen in je verdediging of het gaat mis. Daarnaast zijn er ook aanvallen die je moet ontwijken.

Wat vind jij van de trailer? De game lijkt een bijzonder avontuur te worden, al is het maar op de combat alleen al. Embers is extreem trots op hun werk en dat toont. Ga jij de game halen?