Rytmos is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer om de lancering te vieren!

Vorig jaar werd er door ontwikkelaar Floppy Club in juni aangekondigd dat Rytmos naar Nintendo’s hybride console zou komen. Afgelopen oktober kwam de releasedatum van het puzzelspel naar buiten en vandaag is de game dan eindelijk te spelen op de Nintendo Switch. De titel gaat voor een bedrag van €14,29 over de digitale toonbank en om het spel te downloaden heb je volgens de Nintendo eShop 757 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Rytmos is een ontspannend puzzelspel waarin je muziek maakt, wat je doet door doolhofpuzzels op te lossen. In de game reis je van planeet naar planeet en in de ruim 20 levels ontdek je alsmaar nieuwe muziek. Tevens leer je tijdens het spelen verschillende feitjes over de muziekgeschiedenis die maar weinig mensen weten. Gaat het jou lukken om alle buitenaardse levels te voltooien en de beste composities te maken?

Ben je benieuwd geworden naar Rytmos? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!