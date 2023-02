Zacian komt naar Pokémon Unite

De legendarische Pokémon Zacian maakt zijn entree!

Pokemon Unite blijft zelfs in zijn tweede jaar volop inzetten op nieuwe vechters en events. De nieuwste toevoeging aan het rooster is Zacian. Deze Legendary uit Pokémon Sword gaat een geduchte tegenstander zijn. Met zijn zwaard in zijn bek kan hij namelijk zeer sterke aanvallen uitvoeren. Zijn Unite Move is Sovereign Sword, waarmee hij meerdere tegenstanders tegelijk kan raden. Daarnaast kan hij zijn aanval opladen met Aeos-energie om zo nog meer schade te doen.

Op dit moment is er een event genaamd Zacians Weald gaande. Tijdens dit event kan je beloningen verzamelen door missies te voltooien en zelfs met wat geluk de license voor Zacian. Ook is het Boss Rush-evenement nog steeds aan de gang, waarin je het samen met teamgenoten het opneemt tegen grote bazen.

Ter gelegenheid van Pokémon Day is er een code uitgegeven waarmee je een gouden embleem van Zacian krijgt. Door die te gebruiken krijg je allerlei handige effecten. Je hebt tot 26 maart om de code POKEMONDAY in te lossen in de game.

Wat vind jij van deze toevoegingen aan Pokémon Unite? We horen het graag in de vorm van een reactie!