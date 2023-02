[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 9

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

BROK The Investigator

Verschijnt op: 1 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

BROK the InvestiGator is een verhaal gedreven game waarin jij zelf zult moeten bepalen of je je verstand of je vuisten wil gebruiken. Jij speelt titelpersonage Brok, een private detective en voormalig bokser. Jij woont met Graff, de zoon van jouw overleden vrouw. Je vrouw is niet op een natuurlijke manier om het leven gekomen, en alhoewel je er nooit achter bent gekomen wat er precies gebeurd is komen er dingen op je pad die een nieuw licht op de zaak werpen… en die wellicht grotere tragischere dingen met zich mee brengen.

Fitness Boxing Fist of the North Star

Verschijnt op: 2 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Ken je Fitness Boxing nog? In deze rhythm games, waar er inmiddels twee van zijn verschenen, boks je met de joy-cons op de maat van de muziek. Je probeert daarbij een dagelijkse routine op te bouwen, iets wat in Fitness Boxing Fist of the North Star niet veel anders is. Wat WEL anders is, is dat deze versie personages en settings van Fist of the North Star toevoegt. Dus altijd al eens gecoacht willen worden door hoofdpersonage Kenshiro? Dan is dit je kans. Daarnaast bevat de game ook een nieuwe “Battle” mode, waarin je vijanden uit de serie op de maat van de muziek te lijf gaat. Happy boxing!

void*tRLM2(); //Void Terrarium 2

Verschijnt op: 3 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Void Terrarium zijn dungeon “caretaker” RPG’s, waarin jij een robot speelt die voor een klein meisje zorgt. Het speelt zich af in een dystopische wereld welke overgenomen is door dodelijke schimmels. Robbie de Robot is een vriendelijk robot die sinds de gebeurtenissen van Void Terrarium waakt over de laatste nog levende mens, een meisje genaamd Toriko. Ze leven een relatief vredig leven tot Toriko plotseling ziek wordt door een dodelijke nieuwe ziekte. Om haar te redden zal Robbie het verleden in moeten duiken en de overblijfselen van een CloudAI’s herinneringen doorzoeken naar hints van deze mysterieuze ziekte.

Wat verder verschijnt in de week van 27 februari tot en met 5 maart:

28 feb. 2023: Lucy Dreaming – €15,99

28 feb. 2023: Afterthought – €14,99

28 feb. 2023: Rytmos – €14,29

28 feb. 2023: Choice of Life: Middle Ages 2 – €6,89

1 mrt. 2023: Ken Follett’s The Pillars of the Earth – €19,99

1 mrt. 2023: A Fox and His Robot – €59,99

1 mrt. 2023: Green Soldiers Heroes – €20,00

2 mrt. 2023: The Smile Alchemist – €19,99

2 mrt. 2023: Aery: Calm Mind 3 – €9,99

2 mrt. 2023: Dream Park Story – €13,00

2 mrt. 2023: Live Factory – €14,99

2 mrt. 2023: Vanaris Tactics – €8,99

2 mrt. 2023: Meg’s Monster – €14,79

2 mrt. 2023: Railway Islands: Puzzle – €3,99

2 mrt. 2023: Bonfire Peaks Complete Edition – €30,00

2 mrt. 2023: Chess Pills – €2,99

2 mrt. 2023: Hike Valley – €4,99

2 mrt. 2023: Pretty Girls Breakers! PLUS – €6,99

3 mrt. 2023: Riku’s Heart Balloon – €10,99

3 mrt. 2023: Sweet Bakery Tycoon Premium Edition – €5,99

3 mrt. 2023: Gunman Tales – €6,99

3 mrt. 2023: Urban Flow Complete Edition – €19,99

3 mrt. 2023: Notes + Stickers – €12,99

3 mrt. 2023: The Atla Archives – €10,99

3 mrt. 2023: Void Scrappers – €3,99

3 mrt. 2023: Disaster Detective Saiga: An Indescribable Mystery – €19,99

4 mrt. 2023: Rô – €4,99

4 mrt. 2023: Scrap Games – €4,49

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.