Pokémon Sleep verschijnt deze zomer

Gebruik daarbij de net aangekondigde Pokémon GO Plus + om jouw slaap te volgen!

In 2019 hoorden we voor het eerst over Pokémon Sleep, maar vandaag is er eindelijk weer informatie over bekendgemaakt. Pokémon Sleep komt in de zomer van dit jaar uit en belooft jouw slaap te volgen op een Pokémon-achtige manier. Het maakt er namelijk een slaapfeestje van waardoor je blij wordt om wakker te worden. De app zal zowel voor iOS- als Android-apparaten beschikbaar zijn.

In Pokémon Sleep draait het om een klein eiland met een grote slapende Snorlax. Je speelt door een goede nachtrust te hebben. Je mobiele telefoon moet je wanneer je gaat slapen naast je kussen leggen. Op die manier houdt de app bij hoe je nachtrust is. Dit wordt gemeten, opgenomen en geanalyseerd zodat je er zelf ook beter inzicht in krijgt. Daarnaast is er een professor, genaamd Neroli, die onderzoek doet naar het slaapgedrag van Pokémon. Pokémon hebben zelf een bepaald slaaptype, net als jijzelf. Jouw eigen slaap wordt ingedeeld in de volgende categorieën: dozing, snoozing en slumbering. Afhankelijk van jouw slaaptype komen er bepaalde Pokémon om Snorlax heen slapen. Door de app vaker te gebruiken ontdek je zeldzame slaaptypes. Elke Pokemon-soort heeft er namelijk meerdere en die wil je allemaal verzamelen.

Pokémon GO Plus +

Natuurlijk kan je jouw slaap met jouw smartphone bijhouden, maar daar komt ook een speciaal apparaat voor uit: de Pokémon GO Plus +. Dit apparaatje lijkt op een handzame platte Poké Ball en is te gebruiken met Pokémon Sleep en Pokémon GO. Deze zal vanaf 21 juli 2023 verkrijgbaar zijn. Als je hem vervolgens aan Pokémon GO koppelt, dan rijg je toegang tot een Special Research. Door die Special Research te voltooien ontvang je dan een Snorlax met slaapmuts.

In Pokémon Sleep kan je hem met een druk op de knop gebruiken om aan te geven dat je gaat slapen of wakker bent. Daarnaast zit er een Pikachu in het apparaat, die slaapliedjes zingt en je bouwt naarmate je meer samen slaapt een betere band op. Tevens speel je zelfs nieuwe wekkergeluiden vrij naarmate de band sterker wordt.

In Pokémon GO kan je de Pokémon GO Plus + gebruiken automatisch Poké Stops te spinnen en Poké Balls naar Pokémon te gooien. Nieuw is dat je ook Great en Ultra Balls kan gooien met een druk op de knop. In de toekomst zullen er nog extra functies toegevoegd worden op basis van jouw slaapgegevens in Pokémon Sleep naar Pokémon GO.

Wat zijn jouw gedachtes over Pokémon Sleep en Pokémon GO Plus +? Laat het ons weten in de reacties!