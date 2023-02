Pokémon Scarlet en Violet krijgen DLC

The Hidden Treasure of Area Zero-DLC komt uit in 2 delen.

In de Pokémon Presents die vandaag live is gegaan, heeft de Pokémon Company DLC aangekondigd voor Pokémon Scarlet en Pokémon Violet. De Downloadable Content heet The Hidden Treasure of Area Zero en zal bestaan uit twee delen. Deel 1 – The Teal Mask – staat gepland voor een release in de herfst van dit jaar. Het tweede deel – The Indigo Disk – moet in de winter uitkomen.

Het succes van Pokémon Scarlet en Violet heeft de Pokémon Company geen windeieren gelegd. Het zat er dan natuurlijk aan te komen dat de games, net als voorgangers Sword en Shield, DLC zouden krijgen. Dit is nu officieel gemaakt.

In DLC 1 The Teal Mask ga je als onderdeel van een schoolreisje naar het eiland Kitakami. Je komt daar Pokémon tegen die je niet vindt in Paldea. Zo zijn onder andere Milotic en Yanma aangekondigd als te vangen Pokémon. In DLC 2 The Indigo Disk wordt je als uitwisselingsstudent naar de Blueberry Academy gestuurd. Daar vind je onder andere Dewgong, Zebstrika en Metagross.

Daarnaast beschikken beide delen over hun eigen legendarische Pokémon. Zo vindt je de Masker-Pokémon Ogerpan in The Teal Mask en de aura-Pokémon Terapagos in The Indigo Disk.

Ogerpan en Terapagos

Het is per direct mogelijk om de DLC aan te kopen in de eShop, maar je moet wel wachten tot de DLC officieel uitkomt om het te spelen. In de tussentijd krijg je wel gelijk nieuwe uniformen voor Pokémon Scarlet en Violet. Jouw aankoop wordt dus op die manier direct zichtbaar. Daarnaast krijg je een code om de Hisuian-versie van Zoroark in jouw game te krijgen. Je moet hiervoor de DLC wel vóór 31 oktober aangeschaft hebben.

Kijk jij ernaar uit om het avontuur in Paldea (en daarbuiten!) voort te zetten met deze DLC? Laat het ons weten in de comments.