Nieuwe Paradox Pokémon verschijnen in Tera Raid Battles

Walking Wake en Iron Leaves moeten vandaag nog te vinden zijn in de games.

Tijdens de Pokémon Presents heeft de Pokémon Company nieuwe Paradox Pokémon aangekondigd voor Pokémon Scarlet en Violet. Deze nieuwe Pokémon zullen verkrijgbaar zijn via de bekende Tera Raid Battles. Volgens de Pokémon Company moeten de Tera Raid Battles vandaag nog in de games verschijnen in Area Zero.

Pokémon Scarlet-spelers kunnen Walking Wake vinden. Deze Water/Dragon-type Pokémon is gebaseerd op Suicune, de legendarische Pokémon die hun debuut maakten in Pokémon Gold en Silver. Suicune is al vanaf de tweede generatie een geliefd watertype. Walking Wake voegt daar dus het draaktype aan toe.

In Pokémon Violet moet je Iron Leaves kunnen vangen. Deze Pokémon is gebaseerd op Virizion uit Pokémon Black en White, waar deze Legendary een Grass/Fighting-type is. Iron Leaves heeft spiermassa ingeruild voor breinmassa, aangezien deze Pokémon een Grass/Psychic-combo heeft.

Iron Leaves is duidelijk gebaseerd op de Unova Legendary Virizion

