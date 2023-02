Netflix kondigt Pokémon Concierge aan

Een gloednieuwe animatieserie komt naar Netflix

The Pokémon Company en Netflix hebben tijdens de Pokémon Presents van vandaag de Netflix-serie Pokémon Concierge aangekondigd, met als Nederlandse titel Pokémon Gastvrouw. De serie wordt “binnenkort” gelanceerd. Binnenkort moet er aanzienlijk meer bekend worden rondom de nieuwe serie. Wél weten we al dat de serie is opgenomen met behulp van een stop-motiontechniek. Tijdens de Pokémon Presents werd tevens een eerste indruk van de serie getoond.

De stop-motionserie zal een originele serie zijn die elementen van de manga, anime en games tegelijk zal bevatten. De serie zal een reeks Pokémon volgen terwijl ze op vakantie zijn in een Pokémon-resort. Een exacte releasedatum moet nog volgen. De eerste beelden van deze gloednieuwe serie kun je hieronder alvast checken.

