DC’s Justice League: Cosmic Chaos krijgt gameplay trailer

Neem het als superheld op tegen de machtige Mr. Mxyzptlk!

Vorig jaar mei werd er tijdens de presentatie van Outright Games een DC Justice League-spel geteased. Eind vorig jaar werd dan eindelijk de releasedatum bekendgemaakt en momenteel hoeven we niet heel lang meer te wachten. Het actie-avonturenspel verschijnt immers al op 10 maart op de Nintendo Switch. Inmiddels is het dus wel tijd voor een gameplay trailer, welke gelukkig zojuist op het YouTube-kanaal van Nintendo of America is geplaatst. In de video, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken, kun je ongeveer zien wat je zoal kunt doen in DC’s Justice League: Cosmic Chaos. De game gaat vanaf volgende week zowel fysiek als digitaal over de toonbank voor een bedrag van €49,99. Mocht je deze titel in de Nintendo eShop aanschaffen dan heb je 3,7 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In DC’s Justice League: Cosmic Chaos kruip je in de huid van al jouw favoriete superhelden zoals Batman, Wonder Woman en Superman. Zoals een echte superheld betaamt neem je het op tegen een machtige grappemaker met de bijzondere naam Mr. Mxyzptlk. In het spel voltooi je missies vol met actie en doe je mee aan gevechten en spannende uitdagingen. Bovendien zijn er speciale kostuums en 30 krachtige aanvals- en verdedigingsitems te ontgrendelen. Gaat het jou lukken om de held van Happy Harbor te worden?