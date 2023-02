Peppa Pig: World Adventures verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

Het tweede avontuur met dit lieve roze varkentje staat op je te wachten!

Vorig jaar werd er in december bekendgemaakt dat we dit jaar aan de slag kunnen gaan met het tweede Peppa Pig-spel op de Nintendo Switch. Fans van dit lieve roze varkentje hoeven trouwens niet heel lang meer te wachten op het avonturenspel. Peppa Pig: World Adventures is namelijk al op 17 maart te spelen op Nintendo’s hybride console. De game is natuurlijk ook dit keer weer in het Nederlands te spelen en gaat zowel fysiek als digitaal over de toonbank. Het kost je €39,99 om deze titel aan te schaffen en om dit Peppa Pig-spel te downloaden heb je volgens de Nintendo eShop 5,7 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Zoals de naam van het spel al een beetje weggeeft ga je in Peppa Pig: World Adventures op avontuur over heel de wereld. Zo bezoek je bijvoorbeeld plekken als New York City, Parijs, Australië en Londen. Ook ga je met al jouw favoriete personages uit de serie naar Italië om daar de allerlekkerste pizza’s te maken. Bovendien zijn er meer dan genoeg van deze leuke activiteiten beschikbaar in de game waardoor jij je niet snel zult vervelen. Gaat het jou lukken om een echte wereldreiziger te worden?

Ben je benieuwd geworden naar Peppa Pig: World Adventures? Bekijk dan onderstaande trailer.