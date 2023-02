Bandai Namco onthult nieuwe verbeteringen voor Baten Kaitos I & II HD remaster.

Bevecht vijanden nu op dubbele of drie dubbele snelheid in deze remaster

Baten Kaitos I & II HD remaster werden aangekondigd tijdens de laatste Nintendo Direct. Deze remaster krijgt buiten een grafische oppoetsbeurt ook allerlei quality of life verbeteringen. Zo leerden we eerder al over het kunnen uitschakelen van random encounters met vijanden, automatische gevechten, het overslaan van cutscenes een auto-save optie en een instant KO-modus. In deze modus kun je vijanden, zoals de naam al doet vermoeden, in één klap uitschakelen. Ook krijg je in het spel de mogelijkheid voor een simpeler gevechtsresultatenscherm en een hulpfunctie.

Bandai Namco heeft vandaag op hun website nieuwe verbeteringen bekendgemaakt om dit lijstje mee aan te vullen. Zo zul je de game en de gevechten in de game met wel 200% of 300% kunnen versnellen. Hiernaast krijgt het spel een new game + modus en een new game – modus. De new game + modus kennen we al van talloze andere games. Hierin kunnen spelers hun progressie van hun vorige playthrough meenemen naar een nieuwe playthrough. In de new game – modus hebben spelers daarentegen maar vrij beperkte middelen om door de game heen te komen. Dit zorgt voor een nog uitdagendere ervaring.

Baten Kaitos I & II kwamen in 2003 en 2005 uit voor de Nintendo GameCube. Deze RPG’s werden toen gemaakt door Monolith Soft, de studio achter Xenoblade Chronicles. Hoewel deze RPG’s beiden erg goed werden ontvangen, zijn ze helaas niet goed verkocht. Baten Kaitos II is hierdoor zelfs nooit in het westen verschenen. Het is te hopen dat deze cult klassiekers door middel van deze remasters wel goed gaan verkopen.

