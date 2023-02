Planet Cube: Edge krijgt launch trailer

Ren, schiet en spring door een onderwaterlab in Planet Cube: Edge

Planet Cube: Edge is een run and gun platformer die afgelopen donderdag is verschenen voor de Nintendo Switch. Om dit te vieren hebben game-ontwikkelaar Sunna Entertainment en uitgever Firestoke nu een launch trailer gedeeld, welke je hieronder kunt bekijken.

In Planet Cube: Edge speel je met de vierkante labtechneut Edge. Jij moet de wereld zien te redden van een mysterieuze Agressor, die de titulaire planeet: Planet Cube aanvalt. Je krijgt hierbij hulp van je collega’s, de illustere dr. Quadratus en diverse experimentele wapens. Maar waarom deze invasie van de planeet? Wie is de invasiemacht? De antwoorden zullen duidelijk worden wanneer onze held zich een weg vecht door een onderwaterlab met gevaar rond iedere hoek!

Planet Cube: Edge is nu te downloaden in de Nintendo eShop tijdelijk voor slechts €11, 99, vanaf 2 maart zal de prijs stijgen naar €14, 99. Ben jij van plan om met deze intergalactische run and gun platformer aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!