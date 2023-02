Op 6 en 7 mei is het weer tijd voor Heroes Made in Asia

In de lente is het weer tijd voor een nieuwe editie van Heroes Made in Asia.

In de lente is het weer tijd voor een nieuwe editie van Heroes Made in Asia. De evenementenhal in Gorinchem staat in het weekend van 6 en 7 mei volledig in het teken van Aziatische popcultuur. Denk bijvoorbeeld aan anime, cosplay of eet je buik rond met Aziatisch streetfood. Net als de voorgaande edities zijn er een hoop activiteiten gepland en ook de gaming toernooien maken weer hun opwachting! We nemen de grootste activiteiten hieronder even met je door!

Na de successen van de vorige edities, is er ook deze keer weer een ‘Super Smash Bros. Ultimate’ 1vs1 toernooi, waar de kandidaten strijden om de hoofdprijs van €300,-. Ook de deelnemers die op de tweede t/m de vierde plek eindigen, vallen in de prijzen. Mocht je één klassieker niet genoeg vinden, dan kun je ook deelnemen aan het ‘Dragon Ball FighterZ’ toernooi!

Wel lekker gamen maar niet deelnemen aan een toernooi? Ook dat kan, en wel in de free-to-play area van Made in Asia. In deze area kun je je uren vermaken met games als ‘Super Smash Bros. Ultimate’, ‘Dragon Ball FighterZ’, ‘Tekken’, ‘Pokémon Unite’ en ‘Mortal Kombat’. De games zijn helemaal gratis te spelen.

Voor deelname aan één van de toernooien is een speciaal Gaming Ticket benodigd. Tickets kosten €5,- en zijn verkrijgbaar via de website van de organisatie. Deze tickets staan los van de entreekaarten tot het evenement. Voor de snelle beslisser is er goed nieuws: op de entreetickets gelden tot 23 maart extra voordelige Early Bird tarieven vanaf €24,- voor een dag of €34,- voor het hele weekend.

