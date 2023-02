Ys Memoire: The Oath in Felghana toont eerste gameplaytrailer

Ga op avontuur met Adol in de remake van Ys III.

Ontwikkelaar Falcom heeft de eerste gameplaytrailer van Ys Memoire: The Oath in Felghana uitgebracht. Deze kan je hieronder bekijken. In Ys Memoire: The Oath in Felghana kruip je opnieuw in de huid van Adol Christin. Het verhaal speelt drie jaar na de gebeurtenissen van de eerste twee games af en richt zich op het land van Felghana. Het dorp Redmont wordt geteisterd door duistere krachten en het is aan Adol om de inwoners te beschermen.

Ys Memoire: The Oath in Felghana is een remaster van de remake van Ys III: Wanderers of Ys. De remaster krijgt HD-graphics, nieuwe voice acting en extra moeilijkheidsgraden. De game komt op 27 april uit in Japan. Er is nog geen wereldwijde releasedatum bekend. Wanneer dat zo is laten wij dat direct weten.