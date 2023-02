Trailer Dead Cells: Return to Castlevania toont nieuw speelbaar personage

Richter Belmont komt de rangen versterken!

Nog even een we kunnen met een nieuwe DLC voor Dead Cells aan de slag, Dead Cells: Return to Castlevania. Motion Twin en Evil Empire hebben nu een nieuwe trailer uitgebracht, waaruit blijkt dat je als een nieuw personage uit de Castlevania franchise kunt spelen. Nadat je een geheim level diep in Dracula’s kasteel hebt gevonden zul je namelijk in de huid kunnen kruipen van Richter Belmont! Hij krijgt daarbij zijn klassieke moveset uit Castlevania: Symphony of the Night. Benieuwen hoe dat eruit ziet? Je kunt de trailer hieronder bekijken. De DLC verschijnt op 6 maart.

Deze DLC staat, zoals de naam al doet vermoeden, volledig in het teken van de populaire Castlevania games. Je opent een poort naar een nogal imposant kasteel en een indrukwekkende krijger genaamd Richter vraagt of je hem helpt een groot kwaad te verslaan. Met alle nieuwe loot die daar wel eens zou kunnen liggen zeg je daar natuurlijk geen nee tegen! De DLC wordt beschreven als de grootste DLC tot nu toe, met twee nieuwe levels, drie nieuwe bazen en een nieuwe verhaallijn. De game bevat daarnaast 14 nieuwe wapens en een heleboel iconische muziek uit de Castlevania franschise.