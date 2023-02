Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections viert 20 jaar Naruto.

Naruto is 20 jaar geworden, tijd dus voor een feestje en een nieuwe Ultimate Ninja Storm!

Sinds de release van deel vier in 2016 (latere ports niet meegeteld) is het stil rondom Ultimate Ninja Storm. Tot nu, Bandai Namco heeft onthuld dat een gloednieuwe Ultimate Ninja Storm dit jaar zal verschijnen. Hoewel een exacte datum nog niet onthuld is, zal dit nieuwe deel op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC en de Nintendo Switch verschijnen.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections wordt uitgebracht ter ere van de 20e anime-verjaardag van de franchise en gaat het grootste rooster ooit bevatten. Nieuwe personages als Ashura en Indra Otsutsuki maken hun opwachting in de game.

Ook zal er weer een verhaalmodus in zitten. Dit keer pakt het belangrijke scènes uit de serie die de band tussen Naruto en Sasuke benadrukken. Een soort samenvatting van het originele verhaal dus. Ook zal er een originele verhaallijn in zitten.