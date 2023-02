Launchtrailer Octopath Traveler II

Deze prachtige RPG is vanaf nu te spelen!

Vanaf vandaag is Octopath Traveler II beschikbaar op de Nintendo Switch. In deze prachtige RPG ga je weer op reis met 8 verschillende personages, en om dit te vieren heeft Square Enix nog snel een laatste trailer online gezet. Je kunt de trailer hieronder bekijken. Benieuwd wat wij van de game vonden? Je kunt onze review hier lezen.

In Octopath Traveler II ontmoet je weer 8 nieuwe figuren, elk met zijn eigen verhaallijn. Ga op reis met Hikari, Agnea, Partitio, Osvald, Temenos, Throné, Ochette en Castti terwijl je de prachtige nieuwe wereld van Solistia verkent. De stijl is nog steeds de combinatie van 2D en 3D die je gewend bent, waardoor het weer een fantastisch visueel spektakel is.