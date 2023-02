Winnaars Elderand giveaway bekend

De winnaars zijn bekend!

Afgelopen week is Elderand verschenen voor de Nintendo Switch en om de release van de game te vieren hadden wij voor jullie een mooie launch-giveaway! In samenwerking met Graffiti Games mochten we namelijk 3x een digitale code van de game weggeven! inmiddels zijn de winaars van de prijsvraag bekend. Ben je benieuwd of jij een van de winnaars bent geworden? Kijk dan snel hieronder. Namens Daily Nintendo feliciteren we:

We wensen jullie alvast veel plezier met de prijs en vragen je om jouw mailadres behorende bij je DN account te sturen aan info@dailynintendo.nl. Wij sturen de prijs dan per mail toe.