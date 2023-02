The Last Spell komt in maart naar de Switch, nieuwe trailer

Verdedig de stad tegen hordes dodelijke vijanden!

The Last Spell heeft eindelijk een releasedatum gekregen. Dat hebben ontwikkelaar Ishtar Games en uitgever The Arcade Crew eerder vandaag bekend gemaakt. De game verschijnt op 9 maart op de Nintendo Switch. Het heeft nogal een geschiedenis achter de rug, origineel werd deze namelijk al aangekondigd in 2019. De game zou in de tussentijd meerdere malen uitkomen, maar werd telkens vertraagd. Maar nu is er eindelijk een releasedatum. Om deze mededeling kracht bij te zetten is er tevens een nieuwe trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

The Last Spell is een tactische turn-based RPG met roguelite elementen waarin je een basis moet verdedigen. Overdag bereid je je helden voor, waarbij je zorgvuldig kiest tussen verbeteringen en waar je verdediging plaatst. ‘S nachts ga je de vele monsters te lijf die je aanvallen, waarbij je een heel arsenaal aan wapens en krachtige spreuken tot je beschikking hebt. Als je aan het eind van de nacht nog leeft verzorg je je helden, ga je level up en herhaal je dit tot het magische zegel verbroken wordt.