Metroid Prime Remastered profielafbeeldingen lijken naar de Switch te komen

Profielafbeeldingen van Metroid Prime Remastered?

De afgelopen maanden hebben we al profielafbeeldingen van verschillende soorten Nintendo-games kunnen claimen. Van Splatoon, tot Kirby, en van Mario Kart tot diverse N64 klassiekers. Het lijkt erop dat we binnenkort ook Metroid Prime Remastered aan dit rijtje kunnen toevoegen. Twittergebruiker Ridley Revolution heeft nu namelijk via Twitteraar 3Dburns ontdekt dat verschillende Japanse gamers die Metroid Prime Remastered hebben gekocht, een email van Nintendo hebben ontvangen. In deze mail staat vermeld dat Metroid Prime Remastered Switch-iconen krijgt, die via Switch Online te claimen zijn tussen 3 en 17 maart. In de tweet zien we een screenshot van de mail met de profielafbeeldingen.

Apparently Nintendo have sent an email to fans who had bought Metroid Prime Remastered in Japan. From 3rd March to 17th March, Metroid Prime Remastered is getting icons for Nintendo Switch Online. Meta Ridley is one of those icons. pic.twitter.com/tErDpYQn6u — Ridley Revolution (@RevolutionRidly) February 22, 2023

Tot nu toe zijn deze mailtjes enkel naar Japanse consumenten verstuurd. De kans is echter vrij groot dat de profielafbeeldingen ook naar Europa zullen komen. Tot nu toe is het namelijk nog niet voorgekomen dat profielafbeeldingen exclusief waren voor één regio.

Het is nog heel even wachten tot Metroid Prime: Remastered op 4 maart fysiek in Europa uitkomt. Wellicht horen we dan ook meer over eventuele profielafbeeldingen. Amerikaanse Switch-bezitters konden sinds gisteren al met de fysieke versie aan de slag.

Ben jij al druk bezig met Metroid Prime Remastered? Of wacht jij nog tot de fysieke versie op de deurmat valt? Laat het vooral weten in de vorm van een reactie!