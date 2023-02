Mario + Rabbids Sparks of Hope DLC: Tower of Doooom krijgt releasedatum

Daarnaast zijn ook de eerste beelden verschenen!

Dat Ubisoft nog niet klaar is met Mario + Rabbids Sparks of Hope wisten we al even. Vooralsnog staan er drie DLC op de planning, welke nieuwe quests, gevechten en zelfs een compleet nieuwe Hero met zich meebrengen. Eind vorig jaar werd meer informatie over deze DLC’s vrijgegeven, waaronder het nieuws dat de eerste DLC: Tower of Doooom begin dit jaar zou verschijnen. Daar is nu meer duidelijkheid in gekomen. Ubisoft heeft namelijk bekend gemaakt dat de DLC op 2 maart naar de Switch komt. Om dit aan te kondigen hebben ze tevens een video op twitter gezet. De video is maar kort, maar bevat wel enkele beelden van de DLC. Je kunt hem hieronder bekijken.

In de DLC nodigt Madame Bwahstrella je uit om haar multidimensionale toren te bezoeken. In dit nieuwe vechtspeltype vecht je je een weg naar de top van de toren om Spawny, een terugkerend karakter uit Mario + Rabbids Kingdom Battle, te redden. De Tower of Doooom DLC is onderdeel van de Season Pass. In tegenstelling tot DLC 2 & 3 kun je deze helaas niet los kopen.