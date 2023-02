Kirby’s Return to Dreamland Deluxe vergelijkings video verschenen

Zoek de verschillen

Bij elke remake, remaster of port hoort uiteraard ook een nieuwe graphics vergelijkingsvideo. Kirby’s Return to Dreamland Deluxe is daar geen uitzondering in. De game komt morgen eindelijk uit voor de Nintendo Switch. In de video die je hieronder kunt bekijken heeft YouTube-kanaal GameXplain de twee versies van het spel met elkaar vergeleken. Veel aspecten van de wereld, zoals de bomen, de bloemen en het gras zijn duidelijk scherper weergeven in deze remaster. Hiernaast hebben sommige personages zelfs een volledige make-over gekregen. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar de look van King Dedede.

Kirby’s Return to Dreamland kwam oorspronkelijk in 2011 uit voor de Wii. Het was toen de eerste traditionele 2D Kirby-game in een hele lange tijd en heeft de bouwstenen gelegd voor toekomstige 2D Kirby-games. Waaronder Planet Robobot, Triple Deluxe en het laatste deel Kirby Star Alies. De game werd destijds erg positief ontvangen door zowel fans als critici. Een goede reden dus om de game terug te brengen voor Nintendo’s hybride console. Buiten de verbeterde graphics, bevat deze remaster ook een epiloog. Hierin speel je met Magolor, een belangrijk personage in het verhaal van de game. Kirby’s Return to Dreamland Deluxe verschijnt morgen al voor de Switch. Heb jij de game al besteld? Laat het ons hieronder vooral weten in de vorm van een reactie.