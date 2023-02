Chef Life: A Restaurant Simulator is nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en wat gameplaybeelden!

Het is inmiddels alweer ongeveer een jaar geleden toen Chef Life: A Restaurant Simulator werd aangekondigd voor de Nintendo Switch. Eerder dit jaar werd dan eindelijk de releasedatum bekendgemaakt en vanaf vandaag kunnen Switch-bezitters aan de slag met de game. Het simulatiespel van ontwikkelaar Cyanide Studio en uitgever Nacon gaat zowel fysiek als digitaal over de toonbank en voor deze titel zal je €39,99 moeten betalen. Er is bovendien ook nog downloadbare content beschikbaar waarmee je toegang krijgt tot drie traditionele Franse recepten, een outfit voor de chef en zelfs een houtoven voor heerlijke pizza’s. Om het spel te downloaden heb je volgens de Nintendo eShop 3,4 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Chef Life: A Restaurant Simulator open jij jouw eigen droomrestaurant, waarin je uiteraard de lekkerste gerechten probeert te maken. Dit doe je door bijvoorbeeld keukenmachines en ovens te gebruiken. Uiteraard mag jouw mes niet ontbreken want hiermee zul je allerlei ingrediënten moeten snijden. Voordat het restaurant open kan gaan zul je jouw team samen moeten stellen en afspraken moeten maken met de leveranciers. Gaat het jou lukken om de allerlekkerste gerechten te maken uit de Franse, Italiaanse en internationale keuken?

Ben je benieuwd geworden naar Chef Life: A Restaurant Simulator? Bekijk dan onderstaande releasetrailer of gameplaybeelden van het YouTube-Kanaal Handheld Players!