Laatste trailer van The Super Mario Bros. Movie komt eraan

Wat hoop jij te zien?

Nintendo heeft zojuist bekendgemaakt dat we binnenkort de laatste trailer van de komende Mario-film kunnen verwachten. Deze wereldpremière zal op 9 maart om 23:00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden tijdens een heuse The Super Mario Bros. Movie Direct. De stream wordt natuurlijk op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland uitgezonden. Echter hoef je geen aankondigingen van games te verwachten. Deze Direct draait puur om The Super Mario Bros. Movie.

The Super Mario Bros. Movie zal vanaf 6 april in de Nederlandse bioscopen draaien. Recent werd nog bekendgemaakt dat de film ongeveer 1,5 uur zal duren. Verder zal de film vol met verwijzingen naar elementen uit het Mario-universum zitten. De verwachting is dus ook dat er weer nieuwe bekende dingen onthuld gaan worden tijdens de laatste trailer.

Wat hoop jij in de laatste trailer te zien? Laat het ons weten in de reacties!