Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition krijgt na bijna een jaar een update

Moet onder andere de ondermaatse framerate oplossen.

Toen Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition vorig jaar werd aangekondigd, stonden fans te springen. Het origineel is een klassieker en we konden eindelijk op de Switch aan de slag met een opgepoetste versie. Maar helaas presteerde de game technisch niet zo goed. Iets wat na bijna een jaar opgelost moet worden.

Het officiële Twitter-kanaal van Chrono Cross maakte de update bekend:

We’re launching an update for Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition. pic.twitter.com/pMxwcuoxzN — Chrono Cross (@chronogame) February 20, 2023

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition is de HD-remaster van de PlayStation-klassieker Chrono Cross. Dit vervolg op Chrono Trigger is één van de RPG-juwelen van de PlayStation. Een HD-remaster was dus heel welkom. Maar ondanks dat de gameplay nog overeind stond, bleek het technisch gezien wat mankementen te hebben, waaronder de met tijden slechte framerate. Zo bleek ook uit onze review waar we de game beloonden met een 7,5.

De update, die gepland staat voor februari, moet dit probleem dus oplossen. Daarnaast worden er wat andere bugs gefixt.

