Backpack Hero verschijnt in mei op de Nintendo Switch

Vul je grootste rugtas en ga op avontuur!

Jaspel en Different Tales hebben op YouTube een nieuwe trailer van Backpack Hero uitgebracht. Deze kan je hieronder bekijken. Hierin kondigen ze aan dat de game in mei uitkomt voor de Nintendo Switch en pc.

In Backpack Hero kruip je in de huid van de muis Purse. De game is een rogue-like puzzelgame met een focus op het organiseren van je spullen. Je gaat op avontuur in kerkers, moerassen en grotten en verzamelt wapens en spullen. Deze bewaar je allemaal in je grote rugtas. Door het tactisch sorteren van de inhoud van je tas worden je karakters sterker en gaan ze levels omhoog. Zo kan je meer spullen bij je dragen en kan je steeds meer nieuwe gebieden verkennen.

Is jouw rugtas altijd netjes of raak je ook altijd je huissleutels kwijt? Is Backpack Hero een game die jou aanspreekt? Laat het ons weten in de reacties!