Nintendo krijgt 10 jaar lang Call of Duty…

...als Microsoft Activision krijgt.

Microsoft-topman Brad Smith heeft via Twitter aangegeven dat Call of Duty in ieder geval 10 jaar lang naar Nintendo-consoles komt. Nintendo en Microsoft hebben een juridische overeenkomst getekend die dit garandeert. Bijzonder aan dit bericht is dat Microsoft nog helemaal niet de eigenaar is van Activision, de IP-houders van de Call of Duty-franchise. Het bericht spreekt over ‘meerdere Xbox-games’, maar legt de nadruk op Call of Duty.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023

De aankoop van uitgever en ontwikkelaar Activision-Blizzard houdt niet alleen de gamingindustrie in z’n greep. Sinds de aankondiging dat Microsoft de game-gigant wil kopen voor $68,7 miljard hebben aardig wat waakhonden zich bemoeid met de aankoop. Zo zou het een monopolypositie creëren voor Microsoft.

Vooral Sony is groot tegenstander. Zij zijn bang dat Microsoft Call of Duty voor zichzelf wil houden, ondanks dat Microsoft heeft gezegd dit niet van plan te zijn. En het lijkt er nu op dat Microsoft zo veel mogelijk bedrijven in haar hoek wil hebben om de tegenstanders tegen te spreken.

Microsoft en Nintendo hebben een goede relatie, ondanks dat het eigenlijk concurrenten zijn. Microsoft heeft o.a. Minecraft en Cuphead uitgegeven op de Nintendo Switch. Ook Banjo-Kazooie, de Rare-helden waar Microsoft eigenaar van is, zitten in Super Smash Bros. Ultimate. Inclusief amiibo.

Volgens het persbericht moeten Nintendo-spelers dezelfde Call of Duty-ervaring krijgen als Xbox- en PlayStation-spelers. Een belofte die Activision nooit heeft gemaakt. De laatste volledige Call of Duty die uitkwam op een Nintendo-console, was Call of Duty Ghosts voor de WiiU in 2013. Daarvoor heeft de Wii wel wat uitgeklede versies van Call of Duty gekregen, zoals Modern Warfare Reflex.

Zie jij het zitten om Call of Duty op de Nintendo Switch te spelen? Of doe je dat liever op de pc of een krachtigere console? Laat het ons weten in de comments!