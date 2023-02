Kom volgende maand meer te weten over Professor Layton and the New World of Steam tijdens een Level-5-presentatie

En natuurlijk zijn FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time en andere spellen ook van de partij!

Vannacht is er aangekondigd dat er volgende maand een Level-5 Vision plaatsvindt. Tijdens deze presentatie krijgen we onder andere meer informatie over het nieuwste Professor Layton-spel. Tijdens de Nintendo Direct van deze maand moesten we het namelijk helaas doen met een korte teaser en uiteraard de volledige titel. Tijdens dezelfde Direct kwam ook FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time voorbij. Hoewel we hierover al meer weten, is een releasedatum tot op heden nog onbekend. Het zou dus prima kunnen dat we deze op 9 maart krijgen, maar op het antwoord daarop zullen we nog even moeten wachten.

Uiteraard zijn Professor Layton and the New World of Steam en het nieuwe Fantasy Life-spel niet de enige games die voorbij zullen komen tijdens de Level-5 Vision van 2023. Het is namelijk al bekendgemaakt dat ook de titels Inazuma Eleven: Victory Road, Decapolice en Megaton Musashi een plekje in de show zullen stelen.

De presentatie is op donderdag 9 maart om 12:00 uur ’s nachts te bekijken op de website van Level-5 of via hun officiële YouTube-kanaal. Er is trouwens gewoon Engelse ondertiteling beschikbaar, dus wij kunnen het gelukkig ook volgen.