Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg krijgt release datum in juli

De eerste Atelier game komt er al snel aan!

De Atelier franchise is op dit moment duidelijk gevestigd met onder andere Atelier Ryza 3 om de hoek als nieuwste titel in de reeks. Het begon allemaal echter in 1997 met Atelier Marie: The Alchemist of Salburg. In de eerste Nintendo Direct werd aangekondigd dat er een remake wordt gemaakt, en nu hebben een precieze datum: 13 juli, 2023.

Je volgt Marie, een 19e jarige student in het fictieve Salburg. Ze is een alchemist, maar is de slechtste student van haar klas. Ze is zelfs zo slecht dat ze bijna van school gestuurd wordt, maar een leraar bied haar een kans. Ze krijgt haar eigen workshop (Atelier) en heeft 5 jaar om iets fantastisch te produceren. Aan jou om dat te bewerkstelligen.

De remake heeft flink wat vernieuwingen. Verbeterde graphics op 2D en 3D gebied, verbeterde tutorial en navigatie voor de game. Maar er is ook meer gebruikersgemak en nieuwe elementen toegevoegd. Zo kun je Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg spelen zoals jij dat wil. Om alles in actie te zien kun je hieronder een nieuwe trailer bekijken. Ben jij al hyped?