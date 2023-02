Tweede Big Run in Splatoon 3 komt eraan!

Koraalcampus wordt aangevallen van 4 tot 6 maart!

In december 2022 konden Splatoon 3-spelers voor het eerst kennismaken met Big Run. Big Run is het evenement van Salmon Run, zoals Splatfest dat is van Grondoorlog. Tijdens Big Run overspoelen Salmonieten een stage waar normaal Grondoorlog op gespeeld wordt. Het speelt dus als Salmon Run, maar dan op een stage die je normaal niet gebruikt in die modus. Tevens is er dan een kans op een grote baas.

Zojuist heeft Nintendo in een Twitter-bericht bekendgemaakt dat de tweede Big Run eraan komt. Deze zal van 4 maart om 01:00 uur tot 6 maart om 01:00 uur plaatsvinden en Beer & Co zoekt natuurlijk weer werknemers voor deze klus. Ditmaal zal de invasie op de stage Koraalcampus plaatsvinden en is er zelfs kans op Horroboros. Net als de vorige keer wordt jouw hoogste score van behaalde visseneieren bewaard. Afhankelijk van hoe goed de rest het doet wereldwijd, is jouw score goed voor een groen, brons, zilver of goud beeldje.

Kijk jij uit naar Big Run? Laat het ons weten in de reacties!