Nintendo twijfelde om andere IP’s te gebruiken voor Super Nintendo World

Toch besloot men aanvankelijk te focussen op Mario.

Op 17 februari was het zover; de opening van Super Nintendo World in Universal Studios Hollywood. Een prachtig vormgegeven wereld waarin het volledig draait om de Mario-franchise. Gisteren brachten we je al het opmerkelijk nieuws dat Amerikanen te dik zijn voor de Mario Kart achtbaan in het park. Maar wist je dat Nintendo ook heeft overwogen om nog andere IP’s te gebruiken voor het park? Wat dacht je van bijvoorbeeld Splatoon?

In een interview met Polygon vertelt Miyamoto over deze overweging en noemt hij Splatoon als voorbeeld. Er werd volgens hem in een eerder stadium dan ook overwogen om ook andere IP’s van Nintendo te implementeren in het park, zoals dus Splatoon. Maar in plaats van de focus te versplinteren, besloot men toch dat het beter was om met iets meer fous te starten en is men met alleen Mario begonnen. Wel liet Miyamoto weten dat oplettende bezoekers wel degelijk andere IP’s kunnen vinden op de achtergrond, waaronder bijvoorbeeld Pikmin.

Had jij Splatoon graag gezien in Super Nintendo World? En welke Nintendo-IP mag in de toekomst niet ontbreken? Laat het ons hieronder weten!