Nieuwe RPG van Nippon Ichi Software in kleine teaser trailer

Nieuw Twitter account belooft de game dit jaar nog!

Op maandagen is het over het algemeen wat rustiger, maar Nippon Ichi Software gooit er toch wat nieuws tegenaan. Het bedrijf is bekend van series zoals Danganronpa, Disgaea, de Atelier games en meerdere Legend of Heroes games en heeft een nieuwe Twitter aangemaakt die je hier kunt bekijken.

Hiermee teasen ze een nieuwe RPG waarin superkrachten en een academie centraal staan. Het spel staat ook gepland om dit jaar nog uit te komen dus je kunt er van uitgaan dat we snel meer informatie zullen krijgen. De trailer zegt erg weinig behalve een coole visual en wat muziek, maar het zorgt voor wat eerste hype. Ik ben benieuwd wat het gaat worden, jij ook?