Atelier Ryza 3 ontvangt verhaaltrailer

Vanaf 24 maart verkrijgbaar!

In januari kwam er slecht nieuws naar buiten voor Atelier Ryza-fans. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key werd met een maand uitgesteld naar 24 maart. Koei Tecmo had namelijk nog wat extra tijd nodig om de game af te maken. Vandaag heeft ontwikkelaar Gust op YouTube een verhaaltrailer gedeeld. Deze is wel in het Japans, maar geeft alsnog een goed beeld van de game. Je kan hem hieronder bekijken.

In Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key speel je als Ryza en haar vrienden op Kurken Island. Zodra ze het nieuws krijgt dat er mysterieuze eilanden uit het niks zijn verschenen, gaat ze er met haar vrienden op reis om haar eiland te redden. Het spel speelt zich af in een enorm open veld waarin meerdere maps met elkaar zijn verbonden. Alle vier de gebieden hebben zo hun eigen stijl en thema.