Assault Suits Valken Declassified aangekondigd voor de Switch

Een remaster van Cybernator, deze keer zonder censuur

Mech fans opgelet! Deze lente komt deze remaster van de SNES klassieker Assault Suits Valken uit. Wij kennen het spel hier beter onder de naam Cybernator. Dankzij uitgever Rainmaker Productions en ontwikkelaar M2 weten we nu dat dit spel in een vernieuwd jasje onze kant op komt.

In het origineel voor het westen was er veel gesleuteld aan het spel in de vorm van censureren. Met deze remaster kun je genieten van het spel met een vertaling zonder censuur, zoals het spel was bedoeld. Daarnaast is het guidebook ook compleet vertaald. Hierin vind je ook informatie over de achtergrond van de game, en daarnaast is er ook officieel artwork in de game aanwezig.

Naast al deze extra’s die we in het origineel moesten missen, is de game natuurlijk ook verbeterd voor de hedendaagse gamer. Denk hierin bijvoorbeeld aan een erg fijne opslag functie om op te slaan en te laden die in het origineel ontbrak. Als laatste kun je hieronder de announcement trailer bekijken. Is dit spel iets voor jou? Nostalgische redenen iets om op te pakken of fan van mechs en robots? Laat het hieronder weten.