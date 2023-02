Artbook Tears of the Kingdom mogelijk gelekt

Geen spoilers in dit artikel, wel als je zelf gaat zoeken.

Op Reddit en andere websites circuleren foto’s uit het artbook van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Onduidelijk hoe betrouwbaar de bron is

Vandaag doken er op meerdere fora, mogelijke foto’s uit het artbook van Tears of the Kingdom op. De foto’s lijken niet gefotoshopt te zijn, maar het lek is op dit moment nog niet bevestigd door Nintendo. Daarom is ook nog niet zeker of de foto’s echt of nep zijn. Wij zullen de afbeeldingen niet delen op de website, maar een simpele zoekactie levert genoeg op.

Het artbook wordt onderdeel van de collector’s edition van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Op dit moment is het nog een raadsel hoe iemand nu al aan dit boek is gekomen. Het gerucht gaat dat het iemand bij Nintendo zelf is, maar ook hier is nog geen officiële bevestiging van.

Ben je al erg benieuwd naar de game en vind jij het niet erg om spoilers te bekijken, dan kun je via dit lek al veel meer te weten komen over de kleding, personages of zelfs stukjes verhaallijn.