The Super Mario Bros. Movie duurt iets meer dan anderhalf uur

Kijk jij ook al zo uit naar de film?

De release van The Super Mario Bros. Movie komt steeds dichterbij, vanaf 5 april kunnen we de film namelijk in de bioscoop bewonderen. Nu de release langzaamaan dichterbij komt, druppelt er ook zo nu en dan nieuwe informatie naar buiten. Zo weten we inmiddels ook dat The Super Mario Bros. Movie in totaal 92 minuten zal gaan duren. De speelduur is overigens niet officieel onthuld door Nintendo en Illumination Studios, maar is bekend geworden via de Irish Film Classification Office. Mocht je daar nog nooit van hebben gehoord, zie het als de Ierse versie van de bij ons welnekende Kijkwijzer.

The Super Mario Bros. Movie lijkt van wat we nu hebben gezien vol te zitten met verwijzingen naar alle avonturen van Mario over de jaren heen. Niet alleen door elementen als platforming en karten, maar ook qua designs. Kijk jij er ook al naar uit om The Super Mario Bros. Movie in de bioscoop te bewonderen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!