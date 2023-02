[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 8

Duik mee in de nieuwe titels van aankomende week!

Digimon World: Next Order

Verschijnt op: 22 februari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Welkom terug in de digitale wereld! In Digimon World: Next Order is een monster verzamel RPG die in 2017 op de PS4 verscheen, en nu zijn overstap naar de Switch maakt. In de game kreeg je terug naar de digitale wereld, waar een nieuw avontuur op je wacht. Deze wereld kan je hulp goed gebruiken, aangezien een vreemd virus normale Digimon in Machinedramons veranderd. Deze vallen alles en iedereen aan, en het is jou taak om ze hiervan te genezen! Voor het eerst in de Digimon World serie krijg je daarnaast niet één maar twee Digimon partners, en hun kracht en succes in gevechten is afhankelijk van de manier waarop je ze traint. Zoek een balans tussen training en verkenning, vorm een sterke relatie train en houd ze goed gezond… elke interactie is belangrijk!

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Verschijnt op: 24 februari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe os een nieuwe versie van Kirby’s Adventure Wii. Tot wel vier spelers kunnen samen met Kirby en zijn vrienden op reis gaan door Dream Land om Magolor te helpen zijn neergestorte ruimteschip te repareren. Naast onder andere zwaard en zweep als kopieerkracht verschijnt voor het eerst de mecha. Als mecha kan je van op een afstand vijanden neerschieten of van dichtbij ze neerslaan met jouw ijzersterke vuisten. Naast dit avontuur bevat deze game ook een grote collectie aan minigames, met onder andere als nieuwe minigame Magolors zoekboeken of als oude bekende samoerai-Kirby. Ook deze minigames zijn net als het avontuur zelf speelbaar met 1 tot 4 spelers.

Octopath Traveler II

Verschijnt op: 24 februari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Octopath Traveler II is het volgende deel van de Octopath franchise, waarin we weer op pad gaan met 8 nieuwe personages. De turn-based RPG speelt zich dit keer af in de wereld van Solistia, en de nieuwe personages, vaardigheden en storyline zorgen voor een nieuwe ervaring die zowel nieuwe als oude spelers zal aanspreken. De stijl is nog steeds de prachtige combinatie van 2D en 3D die je gewend bent, wat voor een nieuw visueel spektakel zorgt. Benieuwd wat wij ervan vonden? Onze review kun je alvast hier lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 20 tot en met 26 februari:

21 feb. 2023: Akka Arrh – €19,99

21 feb. 2023: Ninja JaJaMaru: Retro Collection – €14,99

21 feb. 2023: Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle +Hell – €19,99

21 feb. 2023: Ninja JaJaMaru: The Lost RPG’s – €12,99

22 feb. 2023: Piczle Lines 2: Into the Puzzleverse – €14,99

22 feb. 2023: Animal Lover – €9,99

22 feb. 2023: Intruders: Hide and Seek – €19,99

22 feb. 2023: Redemption Reapers – €49,99

22 feb. 2023: Twice Reborn: A Vampire Visual Novel – €14,99

22 feb. 2023: Hike Isle – €4,99

23 feb. 2023: Warplanes Bundle – €14,99

23 feb. 2023: Grim Guardians: Demon Purge – €23,99

23 feb. 2023: Chef Life: A Restaurant Simulator – €39,99

23 feb. 2023: Chef Life: Al Forno Edition – €49,99

23 feb. 2023: The Crimson Flower that Divides: Lunar Coupling– €44,36

23 feb. 2023: Tyrant’s Blessing – €19,00

23 feb. 2023: Rumble Sus – €4,99

23 feb. 2023: Horror Tale – €9,99

23 feb. 2023: Loot Box Simulator: Crimson Fire – €2,99

23 feb. 2023: Remorse: The List – €19,99

23 feb. 2023: Sakura Magical Girls – €9,99

23 feb. 2023: Snake Core – €7,99

23 feb. 2023: Yonesawara Hospital – €10,79

23 feb. 2023: Dyadic – €6,59

23 feb. 2023: Planet Cube: Edge – €14,99

23 feb. 2023: Midnight is Lost – €3,99

24 feb. 2023: Clive ‘N’ Wrench– €28,99

24 feb. 2023: Roniu’s Tale – €7,36

24 feb. 2023: Remains – €9,75

24 feb. 2023: Lootbox Lyfe+ – €9,99

24 feb. 2023: Grisaia Phantom Trigger 08 – €29,99

24 feb. 2023: Road Stones – €4,99

24 feb. 2023: Hentai World – €14,99

24 feb. 2023: Ink & Paper: DoodleCut – €4,99

24 feb. 2023: Neodori Forever – €4,99

25 feb. 2023: Sentry Paragon – €5,99

