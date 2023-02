Launchtrailer Dust & Neon

Laat je innerlijke gunslinger los in deze nieuwe twin-stick shooter.

Dust and Neon verscheen afgelopen week op de Nintendo Switch. Deze roguelike twin stick shooter werd eind vorig jaar aangekondigd, en is momenteel beschikbaar op de PC en de Nintendo Switch. Om dit te vieren hebben Rogue Games en David Marquardt Studios nog even een launchtrailer online gezet. Hierin wordt nog even mooi de sfeer van de game neergezet. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

In Dust & Neon speel je een mysterieuze gunslinger die op een epische reis gaat, vol bedreigende robots en fantastische boss-fights. Deze reis is zo episch dat het je zeker niet de eerste keer gaat lukken, maar wees gerust. Doodgaan is namelijk pas het begin in Dust & Neon. Met 24 unlockbare vaardigheden, duizenden unieke wapens en minstens 1500 drankjes waarmee je tijdelijke boosts krijgt verander je je held langzaam in een niet te stoppen kracht.