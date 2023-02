Kana Quest komt naar de Nintendo Switch

Leer de Japanse taal via dit schattige puzzelspel!

De Japanse taal blijft iets magisch hebben. Veel mensen zullen weleens hebben gedacht om de taal te leren en ontdekt hebben dat het vrij ingewikkeld is. Allemaal tekens en het lijkt totaal niet op het Nederlands of Engels. Dit is waar Kana Quest je bij kan helpen. Kana Quest werd in 2020 al bevestigd voor de Nintendo Switch, maar daarna hoorden we er niks meer over. Zojuist is er weer een teken van leven gesignaleerd en is bekendgemaakt dat de game op 28 maart zal verschijnen. Tevens is er een nieuwe trailer gedeeld, die je hieronder kan bekijken.

In Kana Quest leer je door middel van spel de basis van de Japanse taal. Elk teken heeft een bepaalde klank, Kana. In dit puzzelspel moet je kana met een gedeelde klank combineren zodat ze vriendjes worden. Op die manier leer je dus op een laagdrempelige manier Hiragana en Katakana. Daarbij is het spel enorm kawaii met pixelstijl.