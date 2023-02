Gameplaybeelden tonen Switch-versie Blanc

Vind je weg naar huis in deze emotionele en artistieke game.

Puzzelavonturenspel Blanc verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch. Een launchtrailer verscheen eerder deze week al, maar voor wie benieuwd is naar hoe de game daadwerkelijk draait op de NIntendo Switch hebben we goed nieuws. YouTube-kanaal Handheld Players heeft namelijk een video online gezet met gameplaybeelden van de Switch-versie. Hieronder kun je het eerste half uur van de game bekijken.

In Blanc speel je met een hert of een jong wolfje die hun weg naar huis moeten vinden in een besneeuwde wildernis. Dit doel bereik je door puzzels op te lossen In de hanggetekende, zwart-witte wereld van de game. Zowel de wolf als de vos hebben unieke eigenschappen die benodigd zijn voor het oplossen van deze puzzels. In de wereld zal ook een volledig tekst vrij verhaal worden vertelt. De game is zowel offline als online in co-op speelbaar.