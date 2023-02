Februari-feest in volle gang

Je hebt het vast al opgemerkt dat Nintendo weer een toffe sale in de Nintendo eShop heeft. Benieuwd naar de beste deals? Wacht niet te lang, want het Februari-feest duurt niet zo lang meer.

Veel grote games in de aanbieding, maar vergeet de kleintjes niet

Nintendo verzint vaak wel een goede reden voor een sale en dat vinden wij helemaal niet erg. In het Februari-feest zitten weer dikke deals, dus wellicht is het tijd om je slag te slaan. Bayonetta 1 & 2 is bijvoorbeeld afgeprijsd van €59,99 naar €39,99. Er zijn echter ook meer recentere games al in de aanbieding, zoals Sonic Frontiers (van €59,99 naar €41,99) of Mario & Rabbids: Sparks of Hope die van €59,99 naar €44,99 zakt. Wat betreft de grotere games is er dus genoeg leuks te vinden!

Voor de kleine parels is er trouwens ook genoeg aandacht hoor. Wat dacht je van Twelve Minutes met onder andere stemoptredens van Daisy Ridley (Star Wars) en James McAvoy (X-Men). Deze game is nu nog maar €12,49. Er zijn zoveel games op te noemen dat het vooral belangrijk is om je wensenlijstje goed bij te houden. Zoek je toch naar een andere game dan is de zoekfunctie op de website van Nintendo een goede tip!

Welke games ga jij halen tijdens het Februari-feest? Let op, je hebt nog tot en met 26 februari om van deze kortingen gebruik te maken.